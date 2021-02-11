占士隊蟬聯明星賽 炒杜蘭特隊 字母哥首膺MVP

今年明星賽疫下濃縮至一日完成全部賽事，杜蘭特因傷只掛名任隊長，隊中原本擔正的費城76人球星安必特，因曾接觸染疫人士臨時退出，由錫安威廉臣頂上。占士隊後備的另一名76人球星賓西蒙斯亦須退賽。不過坐擁「字母哥」、「咖喱仔」、盧卡當錫和約基治下，即使「大帝」僅上陣13分鐘，占士隊仍連贏首3節。

第4節沿用上季致敬高比拜仁的方式，以首3節總分領先一方的得分，加上24分作為決勝分。最終占士隊憑李拿特過半場後射入遠程3分，取得致勝的170分，以20分之差大勝杜蘭特隊，連續4屆由占士隊勝出，而是役16投全中、攻下全場最高35分的「字母哥」則首膺明星賽MVP。

居里時隔6年再贏三分賽

此外，史堤芬居里在三分賽首圈拿下破紀錄的31分後，再於決賽以1分險勝猶他爵士的干尼，繼2015年後再掄元。他賽後將獎項獻給今季因傷休戰的隊友基利湯臣，高呼：「浪花兄弟回來了！」

正賽半場上演的入樽賽星光欠奉，拓荒者的安費尼西蒙斯最終成為隊史首個入樽王；印第安那溜馬主將沙邦尼斯則在技巧挑戰賽奪冠。

另外，早前放棄頂薪離開底特律活塞的31歲球星比歷克格芬，據報已同意以底薪加盟布魯克林籃網，合約期未明。