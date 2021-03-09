曼聯打吡奏凱續追月 蘇帥稱難望爭標 功臣般費:未絕望

曼城挾21連勝主場出擊，上仗起孖的「主耶穌」加比爾捷西斯掛帥，但開賽兩分鐘回防時於自家禁區內侵犯對方前鋒安東尼馬迪爾，被罰12碼，般費任劊子手中鵠，助客隊早段領先。易邊後5分鐘，左閘勞基梳爾接應鋒將拉舒福特回傳，禁區內地波射入遠柱，奠定2：0勝局之餘，亦取得個人3年來首個聯賽入球，獲領隊蘇斯克查力讚；賽前同樣上陣成疑的馬迪爾，更獲蘇帥點評為昨仗最佳球員。

領紅魔三征曼城全勝寫歷史

紅魔今季八碰「Big 6」球隊終獲勝，續當英超「作客王」，球季至今錄得9勝6和，積分榜以28場54分升上次席。蘇斯克查則在2018年底上任以來，領軍於各項賽事三度作客曼城均取勝，為隊史首人創此佳績；他亦是67個於頂級聯賽對戰哥迪奧拿多於3次，仍取得逾50%勝率的領隊。然而被問及爭標形勢時，蘇帥坦言：「很難追得上，我們只能確保贏波，爭取比去年更好排名。」

不過，贏波功臣般奴費南迪斯卻持不同看法，勉勵隊友續為英超冠軍努力：「聯賽不是短跑，而是馬拉松。前路漫漫，我們要一直做到最好。」般費今季英超累積16球，追平熱刺射手哈利卡尼並列射手榜第2，僅落後利物浦的穆罕默德沙拿1球。

哥帥促麾下餘下10輪全力爭勝

雖然藍月28輪得65分，續以11分領放，但哥迪奧拿賽後警惕麾下仍未穩袋冠軍，表示：「現在才是球季關鍵，我們會在餘下10場比賽盡取勝仗，以求捧盃。」他承認輸在埋門能力，又重提早前對韋斯咸踢得更差，不值得贏波，反觀昨仗亦不該落敗。而兩軍主帥在場邊曾口角，狀甚激動，但哥帥強調「已解決」。