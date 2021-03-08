韓冬奧冠軍入籍中國 林孝俊官非未了 稱只盼衛冕非叛國

短道速滑名將林孝俊近月傳出申請入籍中國，即被揭曾涉強制猥褻罪，至今當地檢察部門仍在上訴。韓聯社昨引述經理人公司聲明，解釋他申請轉籍的原因：「林孝俊會為中國隊出戰冬奧，因為這單案件，他過去兩年無法在韓國訓練，無法爭取衛冕，他做的一切只為重拾滑冰鞋。」對於韓國網民批評，經理人公司呼籲外界勿再散播假消息，扭曲他轉籍原意，亦不要侮辱他的人格；中國傳媒報道林孝俊已抵埗隔離。

拉甩隊友內褲 最高法院未判決

林孝俊於平昌冬奧奪得男子1500米金牌，為韓國隊該屆主場第一金，但他翌年集訓期間，當眾拉下另一冬奧獎牌得主黃大憲的內褲，林孝俊其後向黃道歉。後者透過經理人公司稱心理受創，要靠安眠藥入睡。韓國滑冰聯盟於2019年8月以性騷擾為由，禁止林孝俊參賽1年，事件其後帶上法庭，停賽期暫緩。林孝俊去年被罰款300萬韓圜（約2萬港元），上訴後獲判無罪，但仍待最高法院判決。林孝俊一旦被判有罪，停賽期將會重啟，無法參戰明年2年的北京冬奧。

或需過冷河 明年征冬奧成疑

中國短道速滑隊由韓籍的金善台執教，韓裔助教安賢洙同樣是冬奧冠軍，但在2011年表示因團隊「被解散」，失去訓練之地，因而轉籍俄羅斯，並在3年後的索契冬奧為俄羅斯隊奪得3金。韓國前總統朴槿惠當年促請體育界反思，安賢洙轉籍是否與派別主義有關。中韓在冬奧鬥得激烈，韓國隊在平昌冬奧主場以5金位列獎牌榜第7，勝過排第16的中國隊，但在2014年索契冬奧，中韓各踞獎牌榜12及13位。不過，國際奧委會訂明運動員若轉籍，若沒特別批准便要「過冷河」，3年後才能征奧。林孝俊即使獲兩名韓裔名將助拳，明年能否征奧仍是未知數。

（速滑消息）