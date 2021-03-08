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2021年3月8日星期一
紅軍再寫恥辱紀錄 沙拿未及解圍 富咸贈主場六連敗
格流10年首冠 謝拉特圓聯賽錦標夢
費格遜曾憂中風致失聲 醫生:八成機率死亡
拿達路掛帥領國米爭勝 伙盧卡古撼阿軍 世盃外延期專心球會賽
巴塞輕勝 18歲摩利巴首建功「一生難忘」
羅拔仔戴帽 領拜仁反勝多蒙特
麥巴比梅開二度 PSG法足盃闖16強
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韓冬奧冠軍入籍中國 林孝俊官非未了 稱只盼衛冕非叛國
補賽風波主角理文愉園悶和 拒再戰菁英盃4強 理文高層:公道自在人心
林書豪率聖克魯斯勇士闖季後賽
體壇快訊：黃鎮廷擂台賽領軍奪冠
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【明報專訊】（請看附圖）
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