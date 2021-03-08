拿達路掛帥領國米爭勝 伙盧卡古撼阿軍 世盃外延期專心球會賽

拿達路馬天尼斯上周在國米領先帕爾馬2：1時，才於76分鐘後備上陣，今仗惡鬥第4的阿特蘭大，料會重返正選，偕盧卡古爭取入球。而南美足協昨日宣布，因各國疫下入境限制，南美球員難以回歸國家隊，決定延遲本月重啟的世界盃外圍賽，除了拿達路馬天尼斯不用出戰，早前反對球員出征的利物浦、曼聯等，亦暫時免卻羅拔圖法明奴、費特洛迪古斯等要離隊的煩惱。

AC缺伊巴謙照輕勝

莫拉達領祖雲挫拉素

AC米蘭昨晚續有首席射手伊巴謙莫域養傷避戰，但作客維羅納仍憑拉迪高歷及達洛治上下半場各建一功，以2：0取勝，較明晨上場的國米只少3分。

而祖雲達斯本周有歐聯16強次回合爭取反勝的壓力，昨晨聯賽迎戰拉素亦讓基斯坦奴朗拿度（C朗）先列後備，但頂替他的射手艾華路莫拉達助攻拉比奧特，39分鐘便為主隊抵消祖亞昆哥利亞早段的入球。莫拉達再於下半場梅開二度，連續兩仗建功，終領軍以3：1擊敗拉素，但仍落後國米7分；拉素則續排第7位。