紅軍再寫恥辱紀錄 沙拿未及解圍 富咸贈主場六連敗

利物浦正選與上仗負車路士有多個調動，迪亞高祖達及梳頓沙基利取代沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴，與穆罕默德沙拿攻堅，而祖達是自去年11月尾至今首次擔正。中場拿比基達、後衛尼達利菲臘斯、里斯威廉斯及尼高威廉斯亦獲高普召用，而一直串演中堅的中場法賓奴泰華利斯先列後備。

高普拒放棄爭前四

富咸上半場反客為主，前鋒祖殊馬查及盧卡文共有4次危險叩關，利物浦只有沙拿及沙基利的不中目標射門。45分鐘，沙拿禁區邊未能及時解圍，被富咸中場勒美拿從後力壓搶去皮球，施射死角而入，令紅軍落後0：1。下半場接戰，紅軍至62分鐘調入文尼加強進攻，卻始終忘帶射門鞋，終以一球見負。

高普賽前稱，歐聯晉級之路崎嶇遙遠，變數不少，故此不會放棄爭取以英超前四衝線：「利物浦是一間很大的球會，從來都是球迷的焦點，絕對有責任勝出每仗，我們永遠不會放棄英超。」另外，有紅軍球迷哈利高化（Harry Glover）與另外兩人發起網上眾籌，希望全球約1億紅軍球迷每人捐2.5鎊，便可籌得2.5億鎊（約27億港元），用作今夏為球隊收購巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比。

杜曹領車誓取愛華頓延不敗

另外，李斯特城憑前鋒伊恩拿祖及中場艾馬迪下半場破門，作客以2：1反勝有紅軍前中場拉爾拉拿上半場開齋的白禮頓，賽後28戰得53分。前晚修咸頓作客勝錫菲聯一仗中，在禁區內製造致命橫傳的格列沙加，賽後為阿仙奴作客打和般尼而道歉。

英超明晨有「四哥」車路士迎戰少1分排第5的愛華頓，新帥杜曹關注今季曾受傷的尼高路簡迪：「我們須妥善對待他，已與體能教練一起為他努力，他必須受到照顧。我希望球隊能在每仗都依靠他。」此外，杜曹也顧慮眾國腳本月稍後需踢國際賽及疫情問題，恐不利球隊往後發揮。車路士此役若挫愛華頓，杜曹便可趕過前帥摩連奴，領軍不敗增至11場。