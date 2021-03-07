爵士爆發始料不及 一哥下半程見真章

一如季前所料，衛冕的洛杉磯湖人新舊融合待觀望，鳳凰城太陽則順利彈出成為「黑馬」。不過，爵士以27勝9負成為聯盟半程一哥，卻令人始料不及。爵士季前以破NBA中鋒最貴合約留住高拔，這名法籍球星力證在防守端的價值，場均13.1個籃板及2.7次封籃皆為聯盟第二高，與米曹的雙核心續展默契。爵士季前搶贏公鹿，由溜馬簽入小前鋒保贊保丹洛域，亦證明無入錯貨，他與另一射手恩格斯發揮穩定，提升陣地戰的立體感。擁有菲律賓血統的後備兵佐敦克拉遜則屬最大「X-factor」，這名28歲控衛向來外投能力偏弱，但半季3分出手已達308次，幾乎是他往年的全季數值，命中率亦有37%，令爵士第二梯隊有穩定得分點。

板凳深度不足 鬥強隊落下風

主帥史尼達亦應記一功，他嘗試將正選大前鋒法華斯放在後備，恩格斯亦因應對手適時退居二線，減低板凳深度不足問題，亦做到正副選輪換的打法具一致性。惟綜觀整體「硬件」而言，要與多支爭標分子鬥到最後，筆者仍非太過看好爵士，皆因板凳深度不足下，犧牲主力陣容實力的做法，隨時成為雙面刃，尤其面對強隊時更明顯，從近期敗仗來看，問題已浮現。

文：TD