NBA全明星賽 體通天下 明早07：30直播

占士隊攻守兼備 錫安當錫比併傳射

輿論普遍認為勒邦占士隊攻守兼備，坐擁大量策應專家，加上杜蘭特（KD）因傷缺陣，高下立見。惟明星賽從不鬥防守和整體戰，爆出的可能是一眾得分機器。

眾將得分助攻位列聯盟前10

上季狀元錫安威廉臣是今屆5名首次入圍球員之一，他與另一新丁祖利斯蘭度的衝擊力，遠勝KD隊正選的利安納及塔圖。與KD隊可能倚賴夏登組織攻勢不同，占士隊更多能傳能射的星將，盧卡當錫、約基治、李拿特，與第17次亮相明星賽的占士，今季場均得分及助攻都位列聯盟前10；22歲的當錫與錫安更被看好是未來主宰球壇的新星。

KD缺陣 33歲新丁干尼臨陣獲補選

鳳凰城太陽後衛戴雲布克卡昨因膝傷退賽，猶他爵士33歲老將干尼獲補選加入杜蘭特隊，並代替布克卡出戰三分賽，令第14季征戰NBA的他成為最資深的明星賽新丁。上屆明星賽改為目標得分制，第4節不限時，先到前3節總分領先球隊再加24分的一方獲勝。賽制去年大獲好評，今季保留。