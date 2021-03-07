曼聯啞火打吡但求不敗 名宿籲魔兵支援般費 藍月夫添爭22連勝

曼城vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

3場0入球是很差嗎？考慮到歐霸大拋離下出副選，以至上仗咬唔入易帥後的車路士，也不是什麼罪過，可挑剔「紅魔」的或許只有對水晶宮一場。而拉舒福特上周中與哈利馬古尼就越位一事，在場上爆粗「內訌」，成為球隊過去一星期焦點。雖然進攻未必有倒退，但要攻入今屆防守最佳的曼城，取得隊史首次作客阿提哈德球場三連勝，或許仍力有不逮。

迪基亞弄瓦之喜返國缺陣

連同對車路士一仗，曼聯今季英超面對傳統「Big 6」球隊，只得以1：6慘敗熱刺一場有波入，其餘6場合計竟也只得1個入球，包括首循環迎戰曼城互交白卷。難怪曼城領隊哥迪奧拿說：「數據分析顯示首循環是悶戰一場。」曼聯中場核心般奴費南迪斯被批評大戰隱形，但英格蘭名宿瑟頓認為，其他球員亦應分擔更多責任。然而，主力前鋒拉舒福特傳出肩傷，預計歐洲國家盃後需做手術，現時發揮受影響程度則不得而知。

防線方面，曼聯上仗改用甸恩軒達臣把關，身在西班牙的一號門將迪基亞，則在社交網分享長女誕生的喜訊。蘇斯克查否認曾阻撓對方：「這是他美好的一天，我們會給予他時間。疫情下的世界已經不一樣，他出國當然會有影響，但我們理解他需要支持他的女友。」報道稱因為出入境隔離限制，迪基亞有可能待月底國際賽期後才可歸隊，甸恩軒達臣尚有5場機會表現自己。哈利馬古尼則據報今夏才需到希臘，就去年的襲擊案應訊，近數月仍可專注球場。

紅軍迎富咸勢缺卡巴克

主隊曼城已保持各項賽事21連勝，令人驚歎的是哥帥的輪換已到達爐火純青的境界。如對韋斯咸一仗，可見辛真高也可如祖奧簡斯路一樣策動攻勢。根度簡與尼敦阿基今仗傷癒候命，將令「藍月」陣容更見完整，守將史東斯亦說球隊完全能承受一周雙賽的消耗。

爭逐歐聯資格的利物浦與熱刺則會主場出擊，前者迎戰富咸，將極力阻止主場連敗至第6場，迪亞高祖達上仗後備落場，可作為前線替補，但領隊高普稱，新援奧辛卡巴克上場受傷，很可能缺陣。有傳紅軍或再於今夏出價，收購拿玻里中堅高列巴尼。熱刺則會「夫添」對另一倫敦球會水晶宮，客軍有主將韋費特沙夏養傷一個月後復出。