體壇快訊：何鈞傑隊港乒擂台賽拔頭籌

陳芷澄美巡賽首擊先列29位

港產職業高爾夫球女將陳芷澄，本周在個人第4個女子美巡賽（LPGA）賽季登場，前晚於黃金奧卡拉錦標賽首日抓下3隻小鳥，亦兩度吞下柏忌，以低標準1桿的71並列第29。而名將麥伊萊昨在奧蘭多邀請賽首日打出低標準6桿，與加籍球手哥拿斯並列首名。

F1巴林站限接種疫苗人士觀戰

世界一級方程式（F1）賽車本月底開鑼，揭幕的巴林站落實將售票，但只容許已接種新冠病毒疫苗人士及肺炎康復者入場；葡萄牙站亦繼去年後再度上演，賽期為4月30至5月2日，為今季第3站。至於往常於6月舉行的法國勒芒24小時耐力賽，昨宣布押後至8月，連續兩年因疫情延期。

奧斯爾韌帶撕裂唞4至6周

前阿仙奴中場奧斯爾昨為費倫巴治出戰土超，上半場面對空門射出界，錯失為球隊扳平的機會，易邊後不久受傷，由擔架抬離場，據報他足踝韌帶局部撕裂，需唞4至6周。奧斯爾自1月轉會至今，上陣7場仍未參與入球，其間費倫巴治由聯賽榜首跌至第3。

東京征櫻花爭響勝鼓

日職今續演次輪，日前於日聯盃挫浦和紅鑽的FC東京，今午作客大阪櫻花爭響新季勝鼓，而主隊料續上仗梅開二度的老將大久保嘉人續擔正攻堅。衛冕之師川崎前鋒則征仙台維加泰，爭取開季三連捷。