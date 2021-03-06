疫向求存 棄教鞭為養家 港壁前一哥轉職地產經紀 劉少維:路不轉，人轉

文：黃頴恩、圖：林靄怡

挾香港冠軍、東亞運3金、亞運銅牌的名氣，劉少維（Dick）於2012年掛拍後雖曾創業碰壁，但只屬「皮外傷」，其後轉型當教練如魚得水，生活穩定，原本當空姐的太太亦辭職照顧3名女兒。冷不防世紀疫症如巨浪來襲，球場一再被封，Dick去年約有7個月無法教波，即使因屬香港壁球總會和校隊教練獲補貼，仍不足以養家。

疫情致教練工作收入大減

為家人決心轉行 嘆運動業短期難復蘇

多年來當教練幾乎年中無休，去年2月首次停工時，Dick笑言覺得「好爽」，因為終有時間陪伴愛女。然而打算復工之際，本港再現第二、第三波疫情，始令他嗅到危機，趁閒暇報讀地產代理課程，打算考牌「傍身」。直至去年底疫情持續，Dick為生計決定捨棄教鞭轉行，卻收到地產考試「肥佬」的壞消息，他憶述當時大受打擊：「很絕望，不停問朋友有沒有工作介紹；自己要養家，但求有工開，甚至考慮過做物流、紮鐵。」他後來經朋友介紹獲現時工作，主力銷售英國物業，獲聘原因之一，正是球員年代曾留英集訓3年，對當地文化和生活有認識。

「我很多諗頭，以前不時想轉行，但從沒想到是被迫離開，如此狼狽。」Dick今年初履新，初時未能適應新身分鬧出笑話，譬如他習慣以嚴厲語氣指令學生，「cold call」時語氣依舊硬梆梆，嚇得同事馬上糾正。35歲才首次坐進辦公室，由運動服換上筆挺西裝，Dick笑着模仿女兒的反應：「她們一直問，為何爸爸穿得這麼奇怪？」寶貝女近來終於看慣了，繁複文件和「開單」壓力仍不易消化，Dick卻稱打算長期發展：「即使疫情過後，運動行業很難短時間回復原狀，我未來會繼續教波，但只是副業。」

球員生涯有助面對困境

由球手到教練，最輕鬆的路走了許多年，疫下舉步維艱，反令他悟出「路不轉，人轉」的座右銘。體壇中人疫下各有難處，Dick這段日子亦不孤獨；他分享數月前獲三項鐵人港將勞証顯邀請，逢周日清早6時特訓，笑稱最初只為減肥，但與一班同樣受疫情打擊的體壇好友互相激勵扶持，成為意外收穫，當中亦包括正備戰東京奧運、但賽事屢傳取消的花劍隊「大師兄」張小倫。Dick慶幸憶起昔日鬥心，正好面對當前困境：「以前比賽輸了，只會激發自己更努力，而不是說不練了，如今亦一樣，沒理由遇困難就甘心停步，要迎難而上。」