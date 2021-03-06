「理愉」菁英盃4強擇日補賽 足總：原判礙愉園相應行動

足總主席貝鈞奇因身兼愉園體育會主席，昨避席會議，由總幹事袁文川會後代表董事會交待討論結果，表示董事會參考上訴委員會判決，以及考慮到體育精神，認為比賽透過公平競技得出結果最理想，又指賽前兩日判決，影響愉園應對賽事及繳交款項的相應行動：「如非有這決定（賽事取消），（愉園）可能翌日就交回款項。」

理文回覆，對有關決定沒回應。理文曾發聲明表明不接受任何補賽方案。問到若理文拒賽，會否反被判落敗。袁文川指，若發生這情况會有規例處理。至於兩隊遲交保費，之後有否懲罰，他說：「現階段董事會未討論，但不代表沒有罰則。一個人犯錯做了補救措施，是否可作為酌情考慮？這裏是足球總會，要考慮的因素有很多。」理文明午在將軍澳運動場出戰港超，對手正是愉園。

東方5蛋贈南區返榜首

另外，東方龍獅昨晚港超在旺角場以5：0大勝冠忠南區，4戰10分重返榜首，領先次席傑志2分。晉峰與標準流浪今午在青衣運動場，爭今季各項賽事首勝，新加盟流浪的中場陳肇鈞可候命。