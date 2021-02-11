紅軍主場五連敗寫歷史 創會128年最差 僅負車路士跌第7

利物浦昨仗有巴西隊門將艾利臣比加復出把關，今季大部分時間串演中堅的法賓奴泰華利斯趕及傷癒擔正。24分鐘，車路士前鋒迪姆華拿在一次反擊雖攻門破網，惟視像裁判（VAR）指越位在先「食詐糊」。戰至42分鐘，攻勢較多的車路士，終憑中場美臣蒙特接應尼高路簡迪的長傳，在左路禁區外射入，半場領先1球。

「紅軍」下半場接戰並無起色，高普於62分鐘換走前鋒穆罕默德沙拿及中場居迪斯鍾斯，由養傷3個月的迪亞高祖達和阿歷士張伯倫入替，但在球隊至85分鐘才有韋拿杜姆的全場唯一攻門中框下，終出現英超主場五連敗的恥辱紀錄，賽後27戰得43分跌落第7，落後升上第4的車路士4分。

高普認打擊大 稱沙拿因倦被換

杜曹領車10戰不敗 看齊兩名帥

紅軍近13場英超3勝3和7負令高普非常失望：「這是巨大打擊。輸了那麼多比賽，就沒資格參加歐聯。」對於沙拿被換走時面露不悅，高普說：「那刻確實可以換其他人，但他當時看來很疲憊，這是重要信號，我不能冒險。」但沙拿的經理人艾沙在Twitter貼上一個句號，暗示這名埃及隊前鋒或是時候結束利物浦生涯。而球隊將在明晚聯賽迎戰富咸，之後在下周三歐聯16強次回合再於布達佩斯的中立場「迎戰」 RB萊比錫。

杜曹上任後各項賽事首10仗不敗兼只失兩球，追平車路士前帥摩連奴及史高拉利，先後在2004和08年領軍同期的不敗佳績。杜曹總結這場「6分波」道：「當你作客晏菲路，便等於沒有時間思考比賽。我告訴球員勇氣可避過壓力。他們的表現棒極了。」杜曹執教生涯15次對壘德國同胞高普取得3勝3和9負。

李城誓挫白禮頓上次席

至於多車路士3分的排第3的李斯特城，明晨若作客尾五的白禮頓凱旋，便可以兩分反壓曼聯升上次席。「紅魔」將在明晚作客大戰一哥曼城。李城目前傷兵滿營，領隊羅渣士賽前更坦言占士麥迪臣未有歸期，這名進攻中場因臀部受傷缺席過去3仗，球隊在這期間於聯賽及歐霸賽事僅得1和2負。