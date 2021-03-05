林書豪揭傷疤籲反歧視 再為亞裔發聲 嘆疫下問題惡化

里奧格蘭谷毒蛇vs.聖克魯斯勇士、體通天下 明早08：00直播

讀哈佛時曾被叫Chink

32歲的林書豪上周在社交網撰文，表示曾征戰NBA長達9年，但在G League仍被戲稱新冠病毒。正效力聖克魯斯勇士的他未再回應事件，但獲金州勇士主帥卡爾讚揚勇於為亞裔人發聲。直至昨日，林書豪接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問，慨嘆自新冠疫情爆發後，種族歧視日益嚴重：「我約在去年1月察覺問題惡化，襲擊與同類罪行不斷發生，之後我離開美國6、7個月，沒想到回來後被仇視的感覺更深。」

林書豪上周未有披露歧視者姓名，但聯盟隨即介入調查。這名星級控衛昨在訪問更稱，就讀哈佛大學時曾遭叫作「中國佬」，但拒絕透露對方身分：「我當初提出此事，不是要毀掉任何人，只為引起外界關注歧視問題，希望大家團結對抗種族歧視。」

發展聯盟表現佳 傳獲NBA隊注視

林書豪於香港時間明早領軍迎戰里奧格蘭谷毒蛇，他上仗交出9分及9次助攻，領軍搶下九連勝在聯盟續居首，而他至今場均取得18.9分及7次助攻。勇士日前因傷兵潮召回兩名後衛，林書豪榜上無名，但美媒報道他已獲數支NBA球隊注視，迫使勇士考慮放棄只餘一年合約的巴特雲拿馬卡，讓這名台裔球星重返最高舞台。

另外，洛杉磯湖人已故球星高比拜仁的遺孀雲妮莎，昨日登上美國雜誌《People》的封面。身穿湖人外套的她，再次感激3個女兒給予力量，令她即使失去丈夫及次女詹納，仍在黑暗中找到光明。

（NBA消息）