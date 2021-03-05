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2021年3月5日星期五
曼聯悶和爭冠路遠 落後曼城14分 蘇帥稱保前四暗示投降
防疫措施礙征戰 雙紅主帥拒麾下戰世盃外
巴塞奇蹟反勝闖西盃決賽 碧基完場前扳平 巴夫韋迪加時奠勝
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謝拉特罵球證被逐或停賽 恐無緣見證格流封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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