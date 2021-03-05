巴塞奇蹟反勝闖西盃決賽 碧基完場前扳平 巴夫韋迪加時奠勝

朗帥冀乘勢歐聯絕地反擊

巴塞隆拿於西盃首回合作客落後0：2，次回合上半場由奧士文尼迪比利打開紀錄，客軍中場費蘭度法蘭斯高於補時兩黃一紅被逐，終有中堅碧基於94分鐘接應基沙文傳中頭槌頂入，總比數扳平2：2，將比賽帶入加時。巴塞前鋒巴夫韋迪在加時5分鐘頭槌奠勝，戲劇性以總比數3：2反勝晉級，將鬥今晨利雲特對畢爾包的勝方。巴塞近13屆第10次殺入西班牙盃決賽，有6次捧盃而回。主帥朗奴高文被問到下周中歐聯16強次回合，能否逆轉1：4落後巴黎聖日耳門的劣勢，他稱會拭目以待：「球隊會抱着這種爭勝心迎戰，若不能逆轉，也應繼續以現時的方向前進。」

巴塞隆拿下周日舉行新會長選舉，3名會長候選人都有做座上客。其中拿樸達近日在選舉論壇稱若未能當選，球星美斯將會離隊。據報若拿樸達當選，他將委任荷蘭隊兼巴塞名宿佐迪告魯夫出任技術總監一職。

皇馬拉莫斯料復出鬥阿特蘭大

另外，皇家馬德里主帥施丹稱，正在養傷的隊長沙治奧拉莫斯康復比預期快，或可趕及出戰本月16日對阿特蘭大的歐聯16強次回合。