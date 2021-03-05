曼聯悶和爭冠路遠 落後曼城14分 蘇帥稱保前四暗示投降

曼聯此役改由門將甸恩軒達臣把關，也是他今季第4次在英超亮相，前線則有卡雲尼復出掛帥，伙拍「福仔」拉舒福特及格連活特強攻水晶宮，但全場11次攻門只有1次「中框」，終繼歐霸迎戰皇家蘇達斯及英超作客車路士後，今季聯賽取得第6次0：0賽果，平了隊史的英超紀錄，賽後27戰得51分，落後曼城14分。

今季英超6次0：0 平隊史紀錄

迪基亞因私事避戰 傳缺陣1個月

《曼徹斯特晚報》昨日報道，曼聯行政總裁艾活禾特昨隨隊觀戰，於開賽後10分鐘發覺球隊表現不對勁，曾拍打前面的椅背泄憤，而主帥蘇斯克查亦承認不滿麾下表現：「我們是曼聯，必須勝出這類比賽。我們將會對曼城，現在須重新聚焦在這場大戰。為保住前四衝線，每場比賽都是重要的。」

然而昨仗上半場發生內訌事件，隊長哈利馬古尼質問越位的拉舒福特，福仔即回應，「你想我怎樣？」馬古尼附以粗言回答：「我想你不要越位呀！」福仔亦再以粗言回應：「收聲啦！」總計福仔英超上陣27次，平均越位0.9次，是隊內最多球員。蘇帥其後又稱，迪基亞「因私事缺陣，這需要一些時間才能解決」，英媒報道迪基亞將避戰1個月，錯過下周日作客大戰曼城、迎戰韋斯咸和白禮頓3場英超、足總盃作客李斯特城及歐霸兩鬥AC米蘭6場賽事，並稱蘇帥已提醒甸恩軒達臣準備就緒。

李城逼和般尼續居第3

錫菲聯小勝維拉 近5仗首勝

另外，有占士麥迪臣及哈維班尼斯缺陣的李斯特城，昨晨甫開賽4分鐘便被主隊般尼前鋒馬迪維達破門，李城於34分鐘憑鋒將伊恩拿祖射入窩利，扳平1：1完場，續落後曼聯排第3。榜尾錫菲聯雖有守將菲臘積基爾卡在57分鐘領紅，仍憑前鋒麥哥迪克於30分鐘建功，主場以1：0挫阿士東維拉，取得聯賽5仗首捷，仍少尾四的紐卡素12分。

只多富咸3分的「喜鵲」，傳出主帥布魯士日前與中場馬特列治爭執。事緣布魯士日前主場打和狼隊後，不滿列治沒向隊友傳達指示，後者憤稱布魯士是懦夫，結果兩人在訓練場推撞；布魯士已成下個被炒英超領隊大熱門。