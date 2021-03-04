夏登倒戈火箭拒留力 返舊地冀獲支持 班主泯恩仇願榮休戰衣

火箭vs.籃網 體通天下 早上08：30直播

31歲的夏登去年為求轉會，拒絕加入火箭的季前訓練營，擾攘數月才在今年1月如願離開，與杜蘭特及艾榮合組籃網新「三巨頭」。他今早首次領軍倒戈作客火箭，成為今輪常規賽最大焦點。上月美國得州受暴風雪吹襲，夏登着旗下餐廳向災民派餐，他賽前亦表示即使身分改變，希望回到昔日主場仍獲球迷支持：「我對這座城市感覺從沒變，只是目標變了。過去我對這裏的人和事投入很多，希望這次回來仍感受到球迷的愛。」

夏登轉會籃網後，「三巨頭」只曾7次合體，杜蘭特今仗養傷。不過，夏登上仗做出零失誤的超級三雙，領軍排在東岸次席，加盟以來21戰場均得25.1分、8.4個籃板及11.1次助攻，亦足證狀態。倒戈之前，他稱：「我也為三巨頭的潛力驚訝，但會保持平常心合作爭勝。」火箭今季缺少這名星級後衛連輸12場，跌至西岸尾二，惟班主被問及舊將時似忘掉轉會風波，承諾榮休其13號球衣，又讚揚對方效力8年助球隊「吸客」。

勒邦占士傷足踝首缺陣

至於洛杉磯湖人球星勒邦占士昨獨取38分，但球隊在主場以104：114不敵鳳凰城太陽。他賽前足踝已有傷，湖人發言人稱，「大帝」今早不會作客薩克拉門托帝王，是他今季首次缺陣。快艇則因利安納背傷缺陣，作客以112：117不敵塞爾特人。太陽趕過湖人及快艇，升上西岸第2。

居里戰三分賽 錫安威廉臣缺席

另外，NBA明星賽於香港時間下周一舉行，各項挑戰賽名單出爐。金州勇士主將史堤芬居里第7次參加三分賽，惡鬥太陽射手戴雲布克卡等人；達拉斯獨行俠的盧卡當錫則是技巧賽大熱。入樽賽只得3人角逐，盛傳出戰的新奧爾良塘鵝前鋒錫安威廉臣終未有參賽。