保方最遲2023掛靴 祖雲大勝 C朗傲視五大聯賽

祖雲半場與對手互交白卷，換邊後前鋒艾華路莫拉達入替，上陣1分鐘便破網。「斑馬兵」再憑費達歷高基艾沙及C朗各建一功，鎖定3：0的勝局，賽後24戰得49分，以7分落後明晨作客帕爾馬的國際米蘭。職業生涯第600次上陣、連續12季攻入最少20球的C朗，除成為歐洲五大聯賽首人外，更累積767球改寫自己保持的世界紀錄。昨仗正選上陣的史浩克04借將韋斯頓麥堅尼，則落實正式加盟。

此外，43歲老將保方表明最遲在2023年退役：「2023年6月是極限，真的是極限。我一直相信命運，重返球隊就是例子。退役也是命運，要來的始終會來，所有人都要面對。」而拉素原定同日迎戰拖連奴，但客軍多人感染新冠病毒，賽事押後。

伊巴謙：與盧卡古無不和

另外，AC米蘭射手伊巴謙莫域以特別嘉賓身分，出席意大利聖莫雷音樂節。他勢因傷無緣在歐霸倒戈曼聯，但未有影響心情，更稱要減少音樂節的歌手人數，可將他們出售予傷兵滿營的利物浦。他早前與國米射手盧卡古在場上衝突，否認與對方不和，這次亦有邀請這個舊隊友參與音樂節。