紅軍迎及時雨圖煞車 法賓奴復操鎮守防線 阿諾特轉型添絕招

利物浦vs.車路士 now611/621台 明晨04：15直播

利物浦今季陷中堅荒，自今年初起由榜首跌至現時前四不保。阿諾特的表現亦隨球隊下滑，更被指常交失波。球隊上場擊敗榜尾錫菲聯，才終止四連敗，但他這5場都最少交出兩次關鍵傳送。美媒《The Athletic》分析指出，他的觸球位置不再如過去主要靠近邊線，多了在中路，情况如同曼城的簡斯路。如以潛質來看，以謝拉特為偶像，青年軍踢中場出身的阿諾特似乎可塑性更高。防守上這名英格蘭隊主力亦有起色，近4場都有最少兩次攔截及鏟截，高於被扭過的次數。近9場只失兩球的車路士，勢以大勇的馬高斯阿朗素招呼他，成為此仗其中一個可觀之處。

利物浦今仗賽前有法賓奴、艾利臣比加及迪亞高祖達復操，但祖達其後抱恙，上陣成疑。領隊高普稱：「如能將法賓奴放回中場將相當有用，雖然韋拿杜姆今季表現穩定，但球隊的6號及8號位都人手緊絀。」季尾約滿的韋拿杜姆，則傳出與意甲榜首國際米蘭「握手」，去意已決。

德籍教頭對壘 杜曹只關心爭勝

高普與車路士新帥杜曹過去在德甲的緬恩斯成名，之後加盟多蒙特，轉戰英超後首次交手，他稱：「誰是英超最佳德籍教練？我只關心贏出此仗。我們只是有共同的記憶，共同的朋友，只是這樣。」車路士只有堤亞高施華續因傷缺陣，對曼聯僅踢半場的翼鋒赫臣奧杜爾傷勢無礙。中場尼高路簡迪揚言「可以在晏菲路取得好成績」，他近兩場重返正選，令杜曹在每個位置都有球員可供輪換。近日不受重用的前鋒譚美阿巴謙，據報獲阿士東維拉青睞，或與巴克里一同在今夏轉會。

熱刺征富咸 巴利傳拒皇馬減薪

重返勝軌的熱刺則會作客富咸，借將加里夫巴利上場對般尼梅開二度兼交出助攻，料續獲正選，有傳他拒絕原屬球會皇家馬德里的減薪要求。續追前四的愛華頓亦會作客護級的西布朗，爭取三連勝。