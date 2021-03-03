英超判官如演舞劇展真我 甸恩誤判招死亡恐嚇 屢成話題否認博出位

執法英超第21年的甸恩風格以嚴厲見稱，在英超已出示109面紅牌大幅拋離一眾同儕，場均數字僅次已退役的萊利。不過，他最近兩次趕人出場，相關球員都打甩停賽令，再掀起爭議。修咸頓9人應戰下遭曼聯血洗，賽後要求賽會不要再派他與當日的視像裁判（VAR）李爾美臣（Lee Mason）執法。李爾美臣日前執法英超，亦多次改判白禮頓的罰球，遭球迷辱罵。不過，他的「名氣」遠不及甸恩。

紅牌冠絕同儕 年薪並列最高

上月初，甸恩以紅牌將韋斯咸中場湯馬士蘇錫克逐離場，領隊莫耶斯批評他翻看重播後仍判紅牌，決定令人困窘。疑似誤判令甸恩收到死亡恐嚇，52歲的他擔心禍及家人，提出過冷河避席一星期，但之後一場又漏判般尼一個12碼。以一個獲得20萬鎊（約216萬港元）年薪，並列全英超最高的球證來說，如此表現顯然不合格，亦不利他爭取與表現掛鈎、據報最高5萬鎊（約54萬港元）的花紅。

有關甸恩的茶餘飯後話題不止於爭議判決，如去年復賽時的默郡打吡，其留鬚造型被高普取笑像聖誕老人，亦令他因而擊敗兩軍職球員，榮登該場最多人談論的人選。是否博見報呢？甸恩去年接受退役名將高治的訪問時稱：「你是說像一個藝人嗎？如果有皮球向我衝過來，我比較喜歡跳起跨過，而非左閃右避。我只想在場上做自己，不然會感到不自在，無法好好執法。」

支持燦美爾 拒認偏幫熱刺

休班的甸恩亦一樣，這名英乙隊燦美爾球迷企在看台欄杆，慶祝球隊前年打入升班附加賽的片段，成為網上萬能Key。被香港球迷戲稱「癲恩」的他甚至承認：「是有幾次和應唱過『這球證是個無用的男人』，我只是作為球迷參加這場比賽。」至於偏幫熱刺一事亦應該不成立，他稱：「我們要申報愛隊，之後不能執法他們的比賽……不然燦美爾會贏英超呢！」

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