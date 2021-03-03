體壇快訊：何柱霆踩過界戰虛擬定向賽

82歲紅軍名宿聖約翰病逝

利物浦傳奇前鋒伊恩聖約翰昨因病逝世，享年82歲。他在1961至71年效力紅軍，上陣425場入118球，包括1965年英格蘭足總盃決賽射入奠勝一球。另克羅地亞前國腳卡蘭積卡的父親、克羅地亞隊前帥沙拉高卡蘭積卡亦因病離世，享年64歲。

薛高中田浩二任東奧火炬手

東京奧運月底展開聖火傳遞，日職球隊鹿島鹿角昨落實巴西名宿薛高、日本前國腳中田浩二及鈴木隆行等5名球會名宿成為茨城縣火炬手。而4支亞冠球隊今於聯賽對碰，大阪櫻花老將大久保嘉人將作客倒戈川崎前鋒。日本聯賽盃昨亦開鑼，神戶勝利船在B組首仗作客3：1挫大分三神。

平治新戰車續用反歧視元素

世界一級方程式（F1）平治車隊昨日公布新車設計，新季「拉花」沿用代表反種族歧視的黑色。車隊爭取連續8次奪得總冠軍，力求破紀錄八奪車手總冠軍的「黑帝」咸美頓表示，設計與其理念一致。他早前落實續約一年，本月底將在巴林站為車隊展開衛冕路。