啞火紅魔圖碎晶 李城征般尼 麥迪臣勢復出

卡雲尼隨隊或上陣

曼聯被榜首曼城拋離，雖然近6場英超不敗，但成績只是2勝4和，上仗作客與車路士互交白卷，取得今季七鬥傳統「Big 6」不勝及只入1球的劣績，前鋒安東尼馬迪爾屢被抨擊外，拉舒福特亦被批評把握力不足。連同歐霸因傷避戰4場的卡雲尼據報會隨隊，但上陣成疑，令兩仗食白果的中場般奴費南迪斯更任重道遠。水晶宮則有已缺陣1個月的鋒將韋費特沙夏未必趕及傷癒披甲。

李斯特城上仗令人意外地主場反負阿仙奴，禍不單行的是，隊中次席射手哈維班尼斯料膝部重傷缺陣6周，並續有前鋒艾約斯佩雷斯養傷，好消息是中場占士麥迪臣或可復出，再與箭頭占美華迪進襲近7場聯賽僅1勝的般尼。

愛華頓昨晨則憑鋒將李察利臣於9分鐘一箭定江山，主場以1：0擊退修咸頓，25戰得43分續排第7，追至與第6位的鄰會利物浦同分，落後第4的韋斯咸兩分。「拖肥」領隊安察洛堤承認憧憬季尾以前四衝線，打入下季歐聯。

英擬為申辦世盃撥3000萬

另外，英國和愛爾蘭政府表態支持兩國合辦2030年世界盃決賽周，英國首相約翰遜說：「我們非常、非常渴望在2030年把足球帶回家，我確信這是一個正確的地方。這是足球的故鄉，是正確的時機。」他又承諾將在競投過程上撥款280萬鎊（約3000萬港元）。