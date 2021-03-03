「巴塞門」未息掀陰謀論 選舉在即前會長被捕 高文籲眾星專注西盃

警方前日採取行動，逮捕在家中的巴杜姆、巴杜姆的顧問馬斯費拿、巴塞隆拿行政總裁格勞及法律部負責人羅曼龐迪，據報格勞及羅曼龐迪同日獲准保釋，巴杜姆及馬斯費拿則被通宵扣查，昨亦獲保釋。警方在聲明稱，調查這宗涉及財產和社會經濟秩序罪行差不多1年，巴塞證實警方行動與去年的「巴塞門」有關，又稱「會全力配合警方調查，幫助澄清有待調查的事實」。

巴杜姆被指聘公司抹黑美斯

「巴塞門」去年2月開始發酵，巴塞被指聘請I3 Ventures公關公司，在社交平台提升時任會長巴杜姆的形象，同時監控球員言論，甚至抹黑美斯、碧基及前帥哥迪奧拿，事件最終導致巴杜姆在去年10月請辭，並被巴塞以涉不當管理和個人腐敗告上法庭。據報巴杜姆一旦罪成，或被判監4個月至6年不等。巴塞下周日舉行新會長選舉，競選者之一的另一前會長拿樸達斥「巴塞門」損害球會聲譽，又透露若當選會長，便考慮在巴塞出身、現是阿仙奴領隊的阿迪達擔任下季主帥。不過，曾與巴杜姆共事的另一候選人費亞沙質疑，警方在選舉前數天行動的時機，表示欲了解是誰背後下令。

西盃求絕地反擊 柏迪上陣成疑

巴塞上周六在西甲作客西維爾凱旋，4天後又在西班牙盃4強迎戰對方，惟客軍首回合勝出2：0，巴塞亦有中場柏迪小腿受傷，勢與菲臘比古天奴、安素法迪及沙治羅拔圖等避戰。主帥朗奴高文昨晚亦承認球會聲譽受損，但拒詳談此事，只提醒球員專注場上表現；西維爾只有奧甘波斯及馬高斯阿古拿肯定缺陣。此外，曼城領隊哥迪奧拿承認艾利加西亞今夏勢以自由身返巴塞，這名20歲守將效力「藍月」一隊3季上陣32次無入球。

巴塞宿敵皇家馬德里昨晨在西甲，藉為球隊第100次上陣的前鋒雲尼斯奧斯祖利亞於89分鐘建功，作客以1：1逼和皇家蘇斯達。皇馬25戰得53分續排第3，與次席的巴塞同分，落後少踢1場的一哥馬德里體育會5分，皇蘇以42分排第5。

（西甲消息）