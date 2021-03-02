桌球皇帝復出拒留憾 非為錦標 亨特利：冀返克魯斯堡昂首離開

52歲的亨特利曾七奪世界賽錦標，但在2012年的8強戰以局數2：13慘負同胞麥古爾，當場宣布已不再享受桌球，就此高掛球棒。他近日回憶此仗時說：「我未打到一半已經處於放棄狀態，知道自己無法繼續下去。」亨特利近年仍有參與一些元老賽，他稱受威廉斯的鼓勵，再與教練芬尼（Stephen Feeney）合作，一開始卻有些不習慣：「因為現在肥了，過去的姿勢已不合用，基本上要重新學習瞄準擊球。當掌握到之後，目標球都直入球袋中央，現在唯一的問題是，我可以在正式比賽發揮到嗎？」

身形走樣 調整姿勢今再展征途

亨特利終在去年覺得準備好重返球壇，接受世界桌球總會的外卡邀請，但因為疫情，近日才進入米爾頓凱恩斯的「隔離泡泡」，出戰在英倫舉行的直布羅陀公開賽。他將在首圈鬥英籍的些特，4月還會出戰世界賽外圍賽，爭取打入正賽，亮相享負盛名的克魯斯堡劇院：「復出不是為了贏冠軍，而是重返克魯斯堡，外圍賽連贏4場相當困難，但訂下容易的目標沒有意義。」對於如何再告別球壇，他說：「希望最後一戰是在克魯斯堡，但不要像上次一樣輸2：13，而是就算落敗也能回味，自覺打得不錯。」

希堅斯球員賽炒奧蘇 3年首冠

對於亨特利復出，球圈暫時只抱觀望態度，世界一哥特林普稱對方闊別9年期間，世界桌壇整體水平提升非常多，「他（明仗）能否贏得1局也成疑問」。世界冠軍「火箭」奧蘇利雲亦表示：「希望所有人不要有太多期望，也不要在他表現不好時轉身離開。」

奧蘇利雲昨於球員錦標賽決賽，遭蘇格蘭「巫師」希堅斯大勝10：3，今季4戰決賽全敗。希堅斯今季糾正出棒技術，全場打出3棒過百，贏得個人近3年首個排名賽冠軍，賽後說：「因為我沒有常規的教練，很容易會比賽時用回舊習慣，慶幸這已完全戒掉。我贏過更大型的比賽，但以發揮來說，過去一周是生涯最佳。」