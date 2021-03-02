體壇快訊：港籃女將李祉均獲贊助

里爾失分榜首優勢減

法甲榜首里爾昨於主場憑後衛荷西方迪末段頭槌建功，主場1：1逼和斯特拉斯堡，賽後27戰得59分，被日前贏波的次席巴黎聖日耳門（PSG）追至兩分差距。另外，各項賽事連續7仗不勝的雷恩，昨解僱主帥祖利安史堤芬，由助教暫代其職務。

中超4‧20開鑼分兩區作賽

中超昨落實新季將分為蘇州及廣州賽區，並於4月20日展開。今屆賽事將分為三階段，合共30輪賽事，惟據中國《新京報》消息指，聯賽與亞冠賽程重疊，料三支出戰亞冠球隊或要先用預備組出戰分組賽。

巴林擬供疫苗接種 F1賽會回絕

世界一級方程式（F1）本月將在巴林舉行季前測試及揭幕戰，該國據報向賽會及各車隊提供輝瑞BioNTech疫苗接種計劃，但賽會表示會使用英國的接種計劃。另外，世界拉力賽於芬蘭完成第2站，豐田車手路雲柏拉雖不敵前總冠軍坦拿克，但以20歲之齡成為最年輕總成績領先車手。

NHL球員疑撐俄反對派被翻舊案

俄羅斯傳媒上周報道，北美冰球聯盟（NHL）紐約遊騎兵翼鋒柏拿連（Artemi Panarin）10年前於拉脫維亞傷人，被落案調查。柏拿連上周起以私人理由請假，但與球隊否認相關報道。有份披露事件的前教練，早前曾批評柏拿連近日聲援俄國反對派領袖。