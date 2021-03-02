香港辦亞協分組賽 東方理文5月主場出擊

亞洲足協公布亞協各組比賽地點，J組選址香港，中華台北球隊台南市FC （又稱南市台鋼）和蒙古的220體育會將來港作客，暫定5月14、17及20日共踢6場。香港足球總會主席貝鈞奇稱，正爭取放寬兩支外隊的21日入境隔離，又透露足總向政府提交計劃書，擬要求外隊來港前7日及入境時檢測，抵港後由專車接送，比賽及操練外需隔離。足總亦爭取局部開放觀眾席，若疫情再起則改閉門；東方主帥李志堅亦稱，盼與球迷有更多互動。

今屆亞洲盃賽分組賽取消主客制，改為賽會制，同組球隊集中於主辦地區踢單循環。而4月展開的亞冠仍未落實，身處J組的傑志亦已申辦賽事。

港足辦電競世盃選拔賽

另外，足總昨聯同香港電競總會召開記者會，宣布為國際足協電競世界盃辦選拔賽，決出5名代表今年8月赴丹麥戰決賽周。4名港腳即席示範對戰，當中五人足球港腳陳懷志稱已報名，誓當雙料港隊代表。這名足球電競賽常客自言沒「課金」，憑每周末練習10小時，前年曾於本地電競賽奪冠；他認為本港頂尖電競手已趕上亞洲水平，自己將盡力一戰。選拔賽下周三截止報名，首圈本月13日展開，決賽下月3日上演。