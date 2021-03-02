曼城誓屠狼迎打吡 紅魔悶和車路士 七鬥Big6不勝

曼城vs.狼隊 now621台 明晨04：00直播

32歲的阿古路今季傷患增多，又因感染新冠病毒而缺陣多時，至上周中歐聯16強首回合挫慕遜加柏才後備復出，上周六主場勝韋斯咸是他4個月來首次擔正，但攻門、入球和助攻均欠奉，只有1次關鍵傳送，於61分鐘由加比爾捷西斯入替。哥迪奧拿說：「阿古路由加盟這間球會開始，便應明白何以有人值得獲派上陣。這不單止他，所有球員都是一視同仁的。我嘗試做一些公平決定。」

阿古路低迷 主耶穌勢正選爭21連勝

哥帥坦言阿古路始終對曼城很重要：「他擁有特別的天賦和質素。前面將有一些大戰，我們需要入球，誰是最佳人選？他（阿古路）。但正在重拾最佳狀態，他需要時間。」阿古路今季英超披甲6次未開齋，只曾在歐聯入兩球，此役或再一次被加比爾捷西斯取代。「主耶穌」已在4項賽事有進帳，共獨取9球。值得留意的是，曼城未來3場英超碰狼隊、曼聯及修咸頓都有主場之利，增加進一步拋離「紅魔」的機會。

奧杜爾手球未判12碼 蘇帥：被偷兩分

曼聯昨晨英超作客與車路士悶和0：0，焦點落在「藍戰士」翼鋒赫臣奧杜爾，他與敵鋒格連活特在禁區內爭球期間右手觸球，經視像裁判（VAR）後，球證艾維爾沒判極刑。據英國傳媒報道，曼聯左閘勞基梳爾賽後表示，艾維爾期間曾向隊友守將哈利馬古尼稱，「若判12碼定惹來很大爭議」，事件令曼聯領隊蘇斯克查很無奈：「我們被偷走兩分。己隊此役防守亦繼續出色，但入球能力的確不足。在這類所謂的大戰中，我們再次保持不失，下次目標應是勝出這些比賽。」

曼聯及車路士賽後同是26戰分別得50及44分，被62分的曼城拋離。另外，曼聯七碰Big 6取得5和2負，其中5場和局悉數為0：0，另外兩場則是慘負熱刺1：6及0：1不敵阿仙奴；車路士領隊杜曹則各項賽事9次領軍6勝3和，而周四作客利物浦將是另一次嚴峻考驗。