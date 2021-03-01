尼迪利梅開二度 領理文大勝圓滿掛靴

陳曉明批停賽爭議走灰色地帶

尼迪利昨面對榜尾的晉峰正選登場，在763人入旺角大球場見證下，在17及24分鐘梅開二度，57分鐘被換出時獲全場掌聲，理文終以5：1大勝，取今季聯賽首勝，排第4位。這名36歲法籍射手自2019年初加盟理文，各項賽事上陣38場入24球。他稱能在告別戰最後一仗入兩球是最好結局，而在香港兩年感覺很好，下周將回法國與家人團聚，笑言閒時會繼續打高爾夫球，他總結職業生涯道：「我能夠在不少地方聯賽都有入球，是因為總在球場付出100%努力，這是我職業生涯的信念。」

理文上周三原定於菁英盃4強對愉園，但後者因欠保費停賽，上訴成功後該仗安排待定。理文前晚發聲明不會接受任何補賽安排，主教練陳曉明昨賽後表示：「我們對友會沒有任何意見，但不明白為何可以將黑和白的事，用上很多不同理由，結果要走灰色地帶。」

達施華起孖 飛馬挫流浪升次席

天水圍飛馬則憑前巴甲兵達施華在下半場尾段梅開二度，2：0挫標準流浪，勝出今季暫定唯一在香港大球場舉行的比賽，賽後以6分升上聯賽第2。飛馬捲入停賽風波後，多隊聯署求情，飛馬主帥郭嘉諾感激流浪等友會襄助，令賽事得以如期舉行，承諾會續以好表現向本地球壇交代。