衛冕江蘇隊停運求轉讓 中超多隊財困打亂亞冠 中媒憂淪國際笑話

江蘇隊昨午在微博發聲明，宣布旗下各隊即日起停止營運。會方承認近半年尋求轉手不果，列出球會近年戰績，期待「社會有識之士與我們洽談後續發展」。江蘇隊若最終未能覓得買家接手，將面臨散班。江蘇隊前稱江蘇蘇寧，本月因應中國足協「去企業化」規定改名，球會上季季中已被揭欠薪，雖最終首奪中超冠軍，但多名主力季後一直未續約，亦未為新季開操。蘇寧集團同時擁有國際米蘭，早前承諾會續向這支意甲一哥注資，但如今傳以底價甚至零元轉讓江蘇足球會，據報買家需同時負上5億人民幣（約6億港元）債項。

疫情去企業化夾擊 零元出售不果

疫情打擊加上中國足協要求隊名「去企業化」，多支中超隊自去年起陷財困，天津天海去年3月曾發出零元轉讓公告，同年5月解散。另一中超隊天津津門虎亦正受欠薪問題困擾，據報很大機會未能通過註冊參賽，將由上季降班的滄州雄獅（前稱石家莊永昌）遞補重返中超。若江蘇隊最終散班，上季中甲亞軍、有港腳梁諾恆在陣的浙江隊（前稱浙江綠城）或獲准升超。

梁諾恆今季由中甲的梅州客家轉投浙江隊，對於或有機會首戰中超，他向本報稱球會角色被動，一切只能留待中國足協決定：「現時只能做好自己，適應新球會和新教練的踢法，其他事交由中國足協和球會處理。」這名26歲港足中堅上周三友賽2：3負上海海港時，為新東家攻入一球。

港超傑志亞冠對手再現變數

中超隊的亞冠盃席位如何處理亦受關注，上季港超冠軍傑志身處的J組，原定對手之一山東泰山，已因欠薪被亞洲足協取消參賽資格，令廣州隊由I組轉戰J組。江蘇隊情况或令中超隊在亞冠又再執位，傑志對手隨時變成上季中超季軍北京國安；殿軍上海海港及第6名的重慶當代，則有機會直入分組賽及外圍賽。中國《北京青年報》稱，中超隊接連因違規和散班影響亞冠安排，令中國職業足球「在國際足壇層面不僅是笑話，更是醜聞」。