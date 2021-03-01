國米大勝 拉開祖雲10分 盧卡古C朗續爭神射手

國際米蘭上周於聯賽作客大炒AC米蘭，昨晚回師主場轉戰熱拿亞，即有拿達路馬天尼斯助攻盧卡古，開賽1分鐘極速打開紀錄。換邊後，盧卡古於69分鐘助攻借將後衛達美安，加上阿歷斯山齊士8分鐘後的入球，終以3：0取得聯賽五連勝，24戰得56分高踞榜首。C朗昨晨領祖雲作客維羅納，連番攻勢未能取得領先。換邊後，他於49分鐘接應費達歷高基艾沙橫傳，禁區內攻門始為客軍打開紀錄。然而C朗慶祝入球後28分鐘，維羅納靠安東連巴拿克頭槌建功，最終追成1：1完場。

祖雲言和 派路歸咎小將

C朗於聯賽射手榜入19球，以1球領先盧卡古居首，但衛冕的祖雲達斯已被國米拋開10分，而阿特蘭大昨晚以2：0作客擊敗森多利亞，更追至與少踢一場的「斑馬兵」同得46分。

主帥派路賽後面對記者提問時怒不可遏，表示早已著C朗提醒年輕球員，但未能扭轉失分的結局：「年輕球員經驗不足，未明白比賽走向，我早已叫C朗及阿歷士辛度提醒他們，但這樣都不足夠。」被問到是否太倚賴C朗，他未有正面回應，只稱球隊缺少保羅戴巴拿及艾華路莫拉達，傷兵滿營下情况非常危急。