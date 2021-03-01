北倫敦雙雄齊報捷 廠兵反克李城返前10 熱刺4蛋贈般尼

阿仙奴鋒將拿卡錫迪、韋利安及尼高拉斯比比昨復任正選，結果均有份參與入球。開賽6分鐘，主場的李城由泰利文斯開紀錄；39分鐘，韋利安開出右路罰球，大衛雷斯門前10碼頂入為阿仙奴扳平。槍手再藉尼迪迪「犯天條」，完半場前獲判12碼，李城門將卡斯柏舒米高捉錯路，未能阻止拿卡錫迪射地波破網，尼高拉斯比比則在易邊後射成3：1。阿仙奴全取3分，打破前3季聯賽作客李城全敗魔咒，以26場37分升第10；李城則結束近4輪不敗走勢，以49分續排第3。

巴利梅開二度兼締紀錄

至於賽前6輪5敗的熱刺，憑加里夫巴利上下半場各建一功，加上哈利卡尼及盧卡斯莫拉的入球，主場以4：0大勝般尼，25輪得39分升上第8，收窄和前六的差距。而巴利開賽68秒閃電入球，成英超史上最快攻破般尼大門的球員。

阿士東維拉昨續有隊長基亞利殊因傷缺陣，但憑安華艾加斯於開賽5分鐘建功，個人今年終開齋，領軍作客以一球小勝列斯聯，兩輪不勝後返正軌，24輪得39分，多阿仙奴兩分排第9；列斯聯則吞下近6輪第4敗，以35分排第11。而西布朗主場以1：0險勝白禮頓一仗出現爭議，客軍上半場獲罰球，但門將森莊士東指揮人牆後未及回原位，球證突吹哨容許射門，李維士鄧克隨即起腳破網，球證兩度改判後推翻入球，鄧克重射被擋出，無緣扳平。白禮頓失分後，僅較降班區多4分排第16，尾二的西布朗則獲護級的重要3分。

愛華頓誓取聖人續爭入歐戰

排第7的愛華頓明晨迎戰修咸頓，誓乘對手近3輪不勝頹勢搶分。上仗大戰利物浦時入替奠勝的基菲爾施古臣，稱球隊未放棄爭奪歐洲賽席位，但這名中場料續列後備。「聖人」有上仗輪換的丹尼艾格斯復任正選，伙查阿當斯組成雙箭頭，而上月加盟後兩獻入球的紅軍借將中場南野拓實，因肌肉受傷避戰。

（英超消息）