愉園上訴得直即賽和東方 理文斥足總「打倒昨天的我」 反對菁英盃補賽

足總上訴委員會昨早處理愉園及飛馬的上訴，表示考慮本地足球持分者受疫情影響，加上兩隊繳清費用，判上訴成功。愉園昨晚如期在旺角大球場對東方龍獅，飛馬則在今午3時在香港大球場對標準流浪。愉園昨仗有門將屠俊翹撲出東方前鋒盧卡斯的12碼，並由林衍廷於38分鐘開紀錄，東方下半場由林恩許頭槌扳平，終打和1：1，賽事有802人入場。

飛馬同上訴成功今鬥流浪

對於菁英盃4強安排，林衍廷稱當然希望補賽，但他和主帥鮑家耀均稱將跟隨足總指示。理文昨晚發聲明提及愉園被罰停賽時，同時收到足總通知該仗菁英盃4強不會舉行，並判理文獲勝，惟稱足總隨後數天「以若干程序」推翻紀律委員會裁決，深感失望和不滿：「足總因為某種原因，對一場已過去比賽討論重賽安排……不明白為何可以『今天的我打倒昨天的我』。」

傑志險勝南區 新兵巴爾拿開齋

理文認為，足總作為獲政府及國際足協資助的官方機構，「管治手法必須保持中立、客觀和公正，才能讓公眾信服」，並稱足總處理手法未能對所有港超隊一視同仁，擔心打擊香港足球形象及信心，「商討重賽安排，不禁讓人質疑，足總是否特別包容部分球會，因而作特殊處理……我們相信，捍衛公平公正的基本價值，比成績和結果更為重要」。理文今晚7時在旺角場聯賽對晉峰。

昨晚另一場，傑志在小西灣運動場對冠忠南區，「黑山伊巴」丹恩奴域於67分鐘後備入替，首在港超登場，縱使韓籍中堅朴俊炯兩黃一紅被逐，但前西甲中場巴爾拿遠射攻入在傑志的首個入球，南區之後由新前鋒卡希爾扳平，但中場基爾頓補時絕殺，助傑志10人應戰下險勝2：1，取得3輪聯賽首勝。