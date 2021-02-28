杜曹憶歐聯夢魘 誓駕車除心魔 上任首迎曼聯 促改善埋門爭前四

車路士vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

杜曹在賽前重提曼聯主帥蘇斯克查新官上任不久，拉舒福特便於前季歐聯作客射入12碼。曼聯首回合落後兩球下，最終以作客入球優惠晉級，殺他一個措手不及，造成後遺症：「我困住自己在一個黑暗的地方兩日，無法跟別人說話，也想不到其他事，突如其來的敗仗，是執教生涯最差的經驗。」PSG上季亦在歐聯決賽落敗，今季分組賽再與曼聯交手，將對方踢落歐霸。惟杜曹與高層不咬弦，去年聖誕被炒，因而在年初接替林柏特，加盟車路士。

車路士於首循環作客曼聯，兩軍悶和0：0，但杜曹接手後的6輪賽事，「藍戰士」只失兩球，被攻門中目標等防守數據，甚至更勝榜首曼城，排在英超第一。惟《天空體育》的分析同時指出，即使車路士控球率上升，以及射手迪姆華拿打破14場入球荒，但場均中目標攻門等不及上半季，杜曹近期亦曾抱怨球員在場上未做到最佳決定，攻勢質素未如理想：「以我們在禁區內觸球的次數、射門等等，現在的入球數字不足夠。」

麥湯米尼缺陣 蘇帥變陣應戰

因為上場僅逼和修咸頓，令車路士再被韋斯咸超越，跌至第5，但他們與第2的曼聯只差6分。杜曹覺得這次「藍紅大戰」將預示今季前四席位，希望能終結對手今季作客不敗走勢。由歐霸回師的曼聯是役少一日休息，中場麥湯米尼近期加入保羅普巴等傷兵名單，或迫使蘇斯克查變陣，以三中堅陣式保護速度較慢的尼曼查馬迪。車路士上周起用葛特蘇馬但失球，在堤亞高施華仍未能復出下，料安達斯基斯坦臣復任正選。

李城迎廠兵6將倦勤

相較曼聯下月需連鬥曼城及韋斯咸，其間兼顧歐霸16強大戰AC米蘭，李斯特城在聯賽僅以得失球落後紅魔，似乎更有機會收窄與榜首曼城的13分差距。他們在上周中歐霸32強出局，可專注聯賽，今晚將先迎戰阿仙奴。不過，中場占士麥迪臣等6將因傷倦勤，或限制主帥羅渣士的攻擊選擇。