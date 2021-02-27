體壇快訊：拿度因傷避戰鹿特丹賽

奧蘇利雲球員錦標賽晉4強

本周初於威爾斯桌球公開賽飲恨奪亞的奧蘇利雲，昨於球員錦標賽8強重拾「火箭」本色，兩度打出一棒「破百」，平均出手僅16.9秒，獲任評述的亨特利盛讚球杆堪比魔法棒。他終以局數6：1橫掃英籍同胞里素斯基，今晨和鶴健士爭入決賽，劍指今季排名賽首冠。

雙性跑手塞門亞為睪酮素限制上訴

連奪兩屆奧運女子800米金牌的雙性跑手塞門亞，近日向歐洲人權法庭上訴世界田聯對女運動員睪酮素的限制。世界田聯前年修例，要求性發育差異的運動員服藥，塞門亞為此曾入稟國際體育仲裁法庭及瑞士聯邦最高法院，均告敗訴；按現時規定，她必須服藥抑制體內睾酮素，以出戰400米至1英里項目。

法拉利新組合亮相 戰車下月公布

世界一級方程式（F1）法拉利車隊新季陣容昨亮相，上月曾感染新冠病毒的陸奇尼，伙由雷諾加盟的辛尼斯會見傳媒，但新車需待下月10日才公布。法拉利另宣布，將於2023年回歸勒芒24小時耐力賽，距該廠上次參賽頂級組相隔50年。