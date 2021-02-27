港超聯重開 列強疫下引援爭佳績 積極擴軍備亞洲賽 傑志簽「黑山伊巴」最矚目

上季港超冠軍傑志將於4月底出戰亞冠盃分組賽，繼2018年再戰這項亞洲頂級盃賽。當年「藍鳥」簽入烏拉圭隊球星科蘭及匈牙利前國腳華杜斯，贏盡本地錦標兼成功引起迴響，華杜斯更榮獲香港足球先生。

今首登場 料先列後備

前西甲中場伙兩入籍兵加強防守

傑志今年再戰亞冠分組賽，在停賽期間積極增兵，先羅致曾在西甲征戰7季的巴爾拿及韓職名將丹恩奴域，復賽前再落實簽入兩名入籍守將羅拔圖及謝家強，加強陣容深度。最受注目的丹恩奴域前日歸隊後，昨早參與在傑志的首課操練。這名39歲黑山隊老將稱，這是他3個月以來首操，感覺很好，並讚一眾新隊友專業友善，溝通不成問題：「他們不斷提供意見，希望協助我更快適應新環境及融入球隊。」

傑志停賽前首兩場聯賽皆打和，今午3時復賽，在小西灣運動場面對冠忠南區，要衞冕是役不容再失。傑志總教練朱志光說，丹恩奴域雖只操一課狀態未足，但料仍會先列入大軍名單。

至於另一「超級外援」巴爾拿在早前菁英盃亮相後，今仗可復任正選領軍。朱sir亦提及，「黑山伊巴」首操在傳球等方面已顯功架，也是季初大勇的前鋒小將安永佳最佳學習時候：「丹恩奴域的技術及頂上工夫均上乘，安永佳則勝在年輕跑動多，二人風格不同，但我希望安永佳可從對方學習，獲最大得益。而且現在賽程頻密，每個球員都會有上陣機會，不存在競爭。」對手冠忠南區亦從澳職球隊中岸水手，借用20歲澳洲籍前鋒卡希爾，務求續在聯賽爭取佳績。

杜度投東方再添堅sir舊部

理文簽金承龍瞄準亞協盃

至於東方龍獅於今季首兩場聯賽皆勝暫列榜首，這支上季盃賽雙冠王將於5月中與理文齊出戰亞協盃分組賽，同在「停賽期」增強陣容。東方主教練李志堅簽入在和富大埔時合作過的巴西籍守將杜度，再添一員舊部，加上養傷大半年復出的費蘭度，如獲新兵助拳；理文除了停賽前夕有港足後衞徐宏傑加盟，本月再簽入上季在大埔表現突出的韓籍翼鋒金承龍，準備好迎接首戰亞洲賽。