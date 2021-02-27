足壇快遞：巴塞征西維爾爭15仗不敗

祖雲殘陣征維羅納

意甲第3的祖雲達斯被榜首國際米蘭拋離8分，明晨作客維羅納續有一對中堅邦路斯和基亞連尼因傷缺陣，另一守將丹尼路雷斯亦停賽，並有前鋒保羅戴巴拿續因傷避戰，令基斯坦奴朗拿度（C朗）勢與翼鋒古路施夫斯基合作攻堅。

亨利家庭為由離蒙特利爾

43歲的法國隊兼阿仙奴名宿亨利，昨以家庭為由宣布離開執教近16個月的美職球隊CF蒙特利爾。亨利稱因疫情導致限制出入境關係，過去1年難與孩子見面構成極大壓力，故決定返回倫敦生活。他領軍蒙特利爾29次取得9勝4和16負，勝率只有31％。

奧斯爾土超4戰零入球助攻

上月以自由身轉會土超班霸費倫巴治的奧斯爾，正延續在阿仙奴的頹勢。這名32歲德國籍中場，在聯賽四度為新東家上陣錄得2勝2負，而其中一場敗仗來自目前一哥宿敵加拉塔沙雷，而費軍亦由他加盟時的榜首跌至現在的第3位，並於早前在土耳其盃主場被淘汰出局，而他在這5仗未有任何入球和助攻。