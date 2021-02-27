廠兵闖16強再遇奧軍 AC米蘭惡鬥曼聯 舊將伊巴謙勢倒戈

【明報專訊】阿仙奴昨驚險反勝賓菲加，在歐霸32強兩回合計以4：3晉級，但下圈將要面對上屆淘汰他們的奧林比亞高斯。至於輕鬆晉級的曼聯，16強將火併有伊巴謙莫域倒戈的AC米蘭。
奧巴87分鐘建功反勝賓菲加
阿仙奴首回合與賓菲加1：1言和，次回合續在中立場但轉至希臘奧林比亞高斯的主場舉行。奧巴美揚21分鐘為阿仙奴先開紀錄，但中場丹尼施巴路斯之後接連犯錯，令名義上是客軍的賓菲加，取得兩個關鍵作客入球。兵工廠換入韋利安等攻擊球員，最終基蘭泰亞尼扳平後，奧巴美揚在87分鐘再接應布卡約沙卡的傳送，伏兵尾柱頂入，反勝3：2，並以總比數4：3晉級，將再臨希臘與奧林比亞高斯爭入4強。
值得一提的是，奧巴美揚去年鬥奧林比亞高斯時，加時最後一擊離門5碼射斜，令球隊32強出局，再遇這支希臘班霸或存陰影。
李城意外不敵布拉格出局
至於曼聯昨守住首回合4：0勝果，兩回合以同樣比數淘汰皇家蘇斯達，與阿仙奴及前日出場的熱刺一同晉級，但下場將惡鬥AC米蘭，後者憑作客入球淘汰貝爾格萊德紅星。李斯特城則主場失兩球，兩回合0：2不敵布拉格斯拉維亞，成為唯一出局的英超隊。拿玻里亦只以2：1擊敗西甲的CF格蘭納達，未能收復上場失地。