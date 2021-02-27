連格復蘇領鎚征月 近4戰入3球 懶理積分享受足球

曼城vs.韋斯咸 now611/621台 晚上20：30直播

韋斯咸在英超能傲視倫敦豪門鄰會車路士、熱刺和阿仙奴，是由於今年9場聯賽7勝1和1負得22分，只次於連贏11場的曼城，其中近4仗披甲的連格，協助球隊3勝1和得10分，當中「地標戰」作客阿士東維拉梅開二度，以及上仗入球擊退客軍熱刺，更是近年的代表作。能司職進攻中場或翼鋒的他並沒邀功，反稱：「新隊友喜歡我，令我很快便適應下來。所有球員都有着同樣的心態和目標。積分榜？我們不太理會，總之，就是一場接着一場的踢下去。」

曼城爭各項賽事十九連勝

自曼聯去年初簽入般奴費南迪斯後，連格在隊中的地位漸動搖，直至上月與「紅魔」前帥、現任韋斯咸領隊莫耶斯重逢後，他才遇上第二個春天，他說：「我被派上陣，令我穩定下來，有別於在曼聯時的失去焦點和集中力。我現在每仗都笑着比賽，享受足球，這是最重要的。」他又透露「鎚仔幫」的長處是能踢進攻足球，喜歡施壓及導致對手出錯。

安東尼奧獲邀代表牙買加隊

韋斯咸也有其他好手，前鋒米查利安東尼奧在英超已有6球進帳，其中3球在今年3場比賽中取得，另外3仗又獻助攻，惟在英國出生的他，從未代表各級別英格蘭隊出賽，昨終獲牙買加足總確認，有意邀請30歲的他代表該國出賽。至於暫以8球成為隊中首席射手的捷克國腳湯馬士蘇錫克，則在去夏正式由布拉格斯拉維亞加盟，任防中的他，後上攻門媲美曼城的根度簡、皇家馬德里的卡斯米路及巴塞隆拿的法蘭基迪莊。

韋斯咸的隱憂是，雖曾在首循環主場打和曼城，但五碰曼聯、車路士、阿仙奴及利物浦全敗，而「藍月」目前只有守將尼敦阿基1名傷兵，近期英超和足總盃共7仗都向客軍對手派蛋，增加了韋斯咸自2015年9月以來，首次從曼城凱旋的難度。