活士恐難再戰職業賽 美專家：年紀舊患添難度 警稱車禍屬意外

活士於美國時間周二早上駕車失事，即被送院接受緊急手術，據報雙腿多處粉碎性骨折，要由鋼架支撐及鑲入螺絲固定。美聯社昨日報道，史丹福醫學中心骨科創傷主任Michael Gardner認為，活士要重拾職業高球手的身分，機會微乎其微：「以他的年紀，經過連串背傷手術，加上今次車禍，未來的復康路非常漫長。我是活士的球迷，但也只可以說，他很難再戰職業賽事。」活士自2014年起五度為背傷施手術，對上一次在去年12月，過去亦曾因膝傷動刀，他在意外前正在養傷。哈佛醫學院屬下布里格姆婦女醫院，其急症室醫生亦向美國有線新聞網絡（CNN）稱，估計活士正處於療傷的關鍵期，不排除需要再次進入手術室。

醫生稱治療恰當或可復出

與活士同屬高球前一哥的麥艾萊，昨日亦被問及車禍一事：「我當然想他復出，但他不是超人。他為球壇創造的成就很多，每個人都應對他感恩。」不過，美國亦有醫學專家稱，活士若得合適治療，骨傷可在一年內康復。NBA球星保羅佐治多年前亦因開放性骨折養傷多時，至今仍能征戰籃壇最高舞台，當時為他施手術的醫生Riley Williams稱，活士或可出戰明年的大師賽，但前提是未來12周傷處癒合良好。

警不起訴 排除醉駕

大批記者昨日在活士下榻的醫院外守候，活士女友亦前往探望，但未透露最新情况。而洛杉磯警方仍在調查車禍原因，當局昨日表示初步調查後，事件是意外而非罪案，以目前證據來看不會提出起訴。負責調查的警長稱：「他沒有飲酒，我們暫時看不到有不小心駕駛的嫌疑，但會繼續調查，例如索取他的通話紀錄，了解會否是他正在用電話分散注意力。」

（高球消息）