前鋒水手日職開鑼打頭陣 土炮新星爭上位

新季20隊征戰 三浦知良續寫傳奇

上季日職取消降班制，如常讓兩支日乙球隊升班，今季破天荒有20隊角逐及設4隊降班，賽事由以往34輪增至38輪。川崎前鋒在上季一路領放勇奪雙冠，上周更在日本超級盃絕殺大阪飛腳，開季前振聲勢。川崎青訓產品三笘薫該仗梅開二度，延續上季勇態，他縱已獲歐洲球隊垂青，暫留隊下仍是球隊入球泉源。而中場中村憲剛掛靴及守田英正旅歐，球隊從名古屋鯨魚羅致祖奧舒密特填補空缺。橫濱水手上季後防不穩衛冕失敗，只排第9，季前更未能買斷主力射手艾歷利馬，令他轉投中超升班馬長春亞泰，將更倚重今季改穿10號的馬高斯祖利亞組織進攻。

除了艾歷利馬離日，今季多個日職外援均被亞洲列強挖角，上季最有價值球員兼神射手奧隆加，年初離開柏雷素爾加盟卡塔爾豪門艾杜哈尼；浦和紅鑽射手李安納度拿斯文圖，以及大阪櫻花中堅馬迪莊積，亦分別改投中超的山東泰山及上海申花。各隊填補新外援，未知發揮如何，本土良將或可借此爭上位。此外，FC橫濱「長春樹」三浦知良今日踏入54歲，將征戰第36個職業球季。