黑山伊巴歸隊今首操 劍指亞冠入球紀錄 助拳傑志冀雙贏

隔離難捱盼重拾狀態

丹恩奴域昨向傑志報到，亦是首次在港受訪，他承認在酒店隔離日子不易，只能靠健身保持狀態：「我喜歡香港的天氣，相信適應不成問題，亦很清楚如何準備自己，現在只需盡快訓練和比賽回復狀態，協助傑志衛冕港超，同時在亞冠盃爭佳績。」

被指是繼科蘭後另一效力傑志的大牌球星，丹恩奴域謙稱能跟這名烏拉圭名宿相提並論感榮幸，自言只在亞洲具名氣，但優勢在於征戰韓職及亞冠多年，明白亞洲球會的期望。他離亞冠史上入球王只差兩球，自信可助傑志之餘，球隊也可助他打破紀錄。

廣州隊落實代山東泰山鬥傑志

至於傑志會否是其職業生涯最後一站，他稱暫未計劃太多：「如果我感覺好，仍可幫助球隊，可能會留更長時間，但又可能會改變計劃。現在只會專注幫傑志，享受落場比賽。」他透露，今季離開傑志的同鄉高美斯，是他加盟「藍鳥」其一原因，並尊重傑志助教兼韓國名宿金東進，相信會合作愉快。

傑志總教練朱志光與丹恩奴域首次會面後，讚對方態度及身形俱佳：「他很主動向我查詢很多香港足球資訊，感覺到他並非單靠名氣踢波。」傑志在亞冠J組的對手之一山東泰山，昨被亞洲足協正式取消參賽資格，由另一中超隊廣州隊取代席位。