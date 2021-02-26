皇馬曼城拔頭籌 7軍凱旋寫歷史 施丹險勝拒評執法爭議 哥帥寫紀錄否認大熱

皇家馬德里於17分鐘取得多打1人的優勢，阿特蘭大中場費奧拿回防在禁區頂橫身絆跌費蘭特文迪，被德國籍球證史泰拿趕出場。86分鐘，皇馬中場莫迪歷禁區頂左路橫傳費蘭特文迪，後者彎入世界波，助球隊險勝凱旋，教練施丹說：「我軍表現不太好，但最重要是賽果，這個作客入球是非常重要的。面對10人球隊，對手亦防守出色，我們找不到空位。」此役差點又頭槌建功的皇馬防中卡斯米路於23分鐘領黃，因累積黃牌下仗歐戰需停賽，無緣3月16日的次回合賽事。

費蘭特文迪歐聯開齋

西甲球隊巴塞隆拿、西維爾及馬德里體會，上周在歐聯16強首回合，分別不敵巴黎聖日耳門、多蒙特及車路士。皇馬成為首支第100次參戰歐聯淘汰賽的球隊，比第2位的拜仁慕尼黑多3場，第3至6位依次是巴塞隆拿、曼聯、祖雲達斯和車路士。

皇馬先拔頭籌，對手阿特蘭大主帥加斯柏連尼，卻質疑是球證出錯：「若是11人對11人，我不知道會有怎樣的賽果，這場比賽完全被一個過分的判決摧毀。我們不能讓未踢過足球、分不清犯規和攔截的球證執法。如果他們分辨不出，那麼就乾脆說出來，應該去找另一份工作。」阿特蘭大此役禍不單行，前鋒杜雲沙柏達於30分鐘傷出，他今季各項賽事獨取13球。

哥帥稱銀彈增兵收效

曼城則於中立場布達佩斯，藉貝拿度施華及「主耶穌」加比爾捷西在29和65分鐘建功，以2：0挫「主隊」慕遜加柏，晉級8強機會高，亦被譽為奪標大熱。不過，主帥哥迪奧拿說：「當我知道拜仁大勝拉素後，我自覺曼城並非大熱門。」對於外界以金錢堆砌冠軍的批評，哥迪奧拿說：「我們花很多錢收購出色的球員，這是事實，若沒有這些具質素的球員，便不會有成績。」他又不滿「主耶穌」建功前10分鐘，單刀猶豫不決錯過入球機會：「首回合比賽總是難打的，前線球員必須把握入球機會。那次單刀，你定要將它化為入球。」

（歐聯消息）