活士遇車禍雙腳重創 手術成功前途未明 警：能保命極幸運

腓骨脛骨粉碎性骨折 主診醫生形容嚴重

45歲的美籍名將活士早前為背傷施手術，意外前正於洛杉磯主持一項高球邀請賽。他於周二早上7時許駕着借來的私家車，赴球場與美式足球聯盟球星見面，惟疑高速下失控飛越對面行車線，撞樹後連人帶車跌落草叢。洛杉磯警方趕到，發現肇事車輛車頭嚴重損毀，要剪開車身才能救出活士，並稱傷者當時清醒，而且罕有地冷靜。活士的團隊昨日發聲明，表示醫生以鋼架固定他的右腿脛骨，亦在腳掌及足踝鑲入螺絲及釘，經長時間努力後手術成功。聲明中寫道，「他腓骨及脛骨粉碎性骨折，手術後清醒，正在病房休養，感謝醫護、警方及消防的協助，亦希望外界尊重活士與其家人的私隱。」

主診醫生以嚴重來形容活士傷勢，但未提及他能否再戰球場。警方表示仍在調查意外原因，初步排除是醉駕及藥駕。最先到達現場的一名警員稱，肇事現場時有交通意外，而這次安全氣袋及安全帶發揮作用，他又稱：「活士當時非常平靜，能回應問題，這次能保住性命是非常幸運。」多名體壇巨星送上祝福，包括NBA球星史堤芬居里及足球員加里夫巴利。這次是活士12年來第3次遇車禍，亦是最嚴重的一次，他對上一次是在2017年，被控在酒精及藥物影響下駕駛，終被判一年緩刑。美國前總統特朗普及奧巴馬接到壞消息時，不約而同表示相信「老虎」能夠極速康復，奧巴馬在社交網寫道：「了解活士近年事蹟的人，就知他永不會被困難擊倒。」

各界祝福 奧巴馬信好友不會被擊倒

活士近年受膝及背傷困擾，2019年重奪大滿貫，但現時世界排名已跌至50位。去年12月平安夜前，他第五度因背部舊患施手術，本周初表示正積極養傷，爭取4月出戰美國大師賽。西班牙籍球星拉姆表示，希望活士盡快重臨球場，但也要作最壞打算：「我知道他最近再施手術，希望今次意外沒有粉碎他過去的努力，祝願希望他盡快康復，至少要能回到正常生活與孩子玩樂。」