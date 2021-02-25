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2021年2月25日星期四
預算案3億改善足球場 增國際標準五人場 曾偉忠盼有助職業化
辛祖領東方挫傑志 闖菁英盃決賽
廠兵迎賓不容有失 聯賽前六難望 靠歐霸爭下屆歐戰席位
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車路士小勝馬體會 基奧特倒掛奠勝
紅軍隊長軒達臣或須施手術 恐提早收咧
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明星賽後備出爐 怪物等4將首入選
體壇快訊：港艇手溫國樑世界賽列17
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【明報專訊】（請看附圖）
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