廠兵迎賓不容有失 聯賽前六難望 靠歐霸爭下屆歐戰席位

首回合言和 沙卡認須改善攻門

阿仙奴已跌至聯賽榜下半版，距離第4的韋斯咸足足11分，亦落後第6的利物浦6分。英媒稱，兵工廠要在餘下13場取得最少9勝2和，才能追平前帥雲格離隊前一季的得分紀錄，而他們當季僅排第6。在這情况下，阿仙奴爭取歐霸冠軍從而進軍下季歐聯，似乎較可行，阿迪達在上場不敵曼城後稱：「聯賽的敗仗令我們處境相當艱難，（周中）迎來一場決賽，休息後會飛抵希臘才練波。」

阿仙奴上周在意大利羅馬的中立場，取得名義上的作客入球，但僅與賓菲加賽和1：1。隊長奧巴美揚一次面對半空門射斜被批評，翼鋒布卡約沙卡承認要改善攻門質素：「我們只要如上場主導形勢，把握好機會便足夠過關。」對阿仙奴有利的是中場湯馬士柏迪已復操候命，而賓菲加近7場葡超只得1勝，跌至第4，盛傳主帥佐治捷西斯將下台，球員亦不滿會方將戰績問題歸咎他們身上。

李城再鬥布拉格 麥迪臣或缺陣

另一英超隊李斯特城上仗同樣未能報捷，更未能在布拉格斯拉維亞取得作客入球。主將占士麥迪臣數日前對阿士東維拉時傷出，未知次回合能否披甲，丹尼斯普拉特等攻擊中場亦正養傷，料泰利文斯將推前，輔助占美華迪。上周作客大勝的曼聯及熱刺，預計今仗會改派副選。曼聯中場保羅普巴的經理人拉奧拿，賽前再度促請球會放售這名法國隊球星。