預算案3億改善足球場 增國際標準五人場 曾偉忠盼有助職業化

財政司司長陳茂波昨宣讀財政預算案，「改善康體設施」章節主要圍繞足球項目，宣布預留3.18億元推行「提升足球場設施五年計劃」，特別提到大幅增加符合國際標準的五人球場。足總五人足球經理「積sir」曾偉忠稱，預算案公布前已聞悉計劃，對於獲增撥資源感高興。港足前隊長陳偉豪日前狠批本港五人足球場的規劃，嘲諷球場過細「簡直係世界級設計」，引發球迷熱議。積sir認為業界對場地需求的聲音愈來愈大，項目近年亦漸受歡迎，但場地匱乏阻礙發展。

他以上季五人足球聯賽為例，甲、乙組准28隊參賽，報名球隊遠超此數，但缺乏充場地下未能接納更多球隊，因此他同意預算案先增加正規場地，方法之一是在現有七人場重新畫線，亦令賽會毋須每次辦賽都花錢畫臨時界線，減少浪費資源。

計劃加建或改建12個球場

國際標準五人賽須在室內進行，積sir稱香港於1992年主辦五人足球世界盃時，使用紅磡體育館及九龍公園體育館臨時場地。本港目前只得5個室內場，即使連同未落成的啟德體育園的新場，仍然供不應求。積sir希望當局將五人球場納入新建體育館的規劃，又稱此舉可令其他運動項目受惠，如場地要求相近的手球。他又提到，足總計劃五人足球於後年達至半職業化，2025年轉為全職，要達標需吸引更多贊助，但認為待疫後經濟好轉，才適合展開相關工作。

「五年計劃」亦會擴建現有場地至標準11人草地球場，以及加快更新人造草場。足總歡迎計劃，主席貝鈞奇認為政府重視足運發展：「希望措施可令更多球員受惠，讓更多年輕人有機會參與足球。」預算案另提出「體育及康樂設施五年計劃」，將加建或改建12個球場，包括重建元朗大球場，亦再提及預計2023年落成的啟德體育園，將有兩個場館可舉辦國際及本地足球賽。

港超賽程全揭盅 愉園安排待定

此外，港超聯周六重啟，足總昨公布餘下賽程，並多開5個球場比賽，但未完全恢復主客制。東方和傑志的兩循環對碰均在3月上演，兩仗相隔僅8天，煞科日為6月27日。至於欠交保險費被臨時禁賽的愉園及天水圍飛馬，足總稱兩隊今輪聯賽的安排仍待公布；飛馬前天已繳清欠款。

記者：黃頴恩