愉園欠保費求暫緩禁賽 東傑戰移師旺角 飛馬繳清欠款 足總周五議違規後續

愉園昨午取消操練

愉園原定今晚7時出戰菁英盃4強，但突被告知賽事不會舉行，教練及球員均在社交網留言表示大感失望，球隊原定昨午操練亦臨時取消。愉園及飛馬可在明日中午前書面上訴，愉園表示，爭取在短期內解決保險問題，亦期望有更大空間妥善解決此事，「避免在已壓縮的賽季再失比賽機會」。愉園總監潘文迪承認，已向保險公司承諾「在一個時間內解決問題」，期望有上訴結果前，足總以酌情權「暫緩」處分，讓球員繼續比賽：「如果立即執行處罰而冇得比賽，咁上訴亦冇意義。」足總表示已收到愉園上訴，正處理中。

愉園上季重返港超，在疫情爆發後傳出財政不穩，傳已拖欠職球員數月薪金；飛馬在早前停賽期間，亦傳有延遲發放薪金。飛馬表示在昨早9時55分，即判決中午12時生效前，已處理好有關保險費用，球隊昨維持在會所健身訓練。足總昨日聯絡保險公司，確認已收到飛馬有關費用，事件會續按章則處理。飛馬能否如期在下周日聯賽對標準流浪，仍待上訴委員會最後判決。

貝鈞奇：董事會不能干預

足總主席貝鈞奇強調，足總紀律委員會司法獨立，董事會不能干預，自己身兼愉園體育會主席，不便評論太多，但承認判決突然及無寬限期，部分董事及球圈中人均反響大，董事會將於周五的特別會議討論後續。

今晚的菁英盃4強變成「獨腳戲」，由東方龍獅與傑志於晚上7時合演今季首場「東傑大戰」，地點由小西灣運動場改到旺角大球場。兩軍各有射手狀態大勇，東方的辛祖各項賽事已入10球，是今季首名球員入球達雙位數，他將聯同費蘭度、林恩許及盧卡斯齊倒戈；傑志則有小將安永佳已入9球，包括兩鬥流浪連中三元，主帥朱志光說對手有多名舊部，自己有一定了解，加上小將們有菁英盃奪冠經驗，但自上周六起將一周三賽，體能是一大考驗。