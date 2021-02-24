疫下釣魚保體能 小型賽車寓賽於操

【明報專訊】動盪中經過2020年，唐偉楓自評表現有80分，扣分位主要是體能教練未能入境日本，影響部分備戰。賽季暫停期間，他只能與其他非日籍車手到小型賽車場操車，亦以第二興趣釣魚來維持運動量，不過他還是會比較喜歡香港的生活：「以前到英國讀書會覺得自由了，可以出國體驗而忘形，現在人長大成熟了，經歷這一年在日本，覺得香港還是最適合我的地方。」
滯留一年發現最愛香港
儘管在日本鬥車的經驗不少，但Shaun稱因為言語及文化關係，在當地的朋友仍以香港及外國人為主：「有幾個外國Super GT車手，在這邊生活、年紀相若的，反而比較熟，可能因為大家都是用英文溝通。普遍日本車手的英文不特別好，我也不懂日文，只能傾賽車的事。」
日本小型賽車場在疫情期間不需停業，成為他們的專業訓練場：「這可保持車手最基本的反應和靈敏度，我們也認識一些職業小型賽車隊，事先預約安排戰車，例如是125cc頂級引擎的，甚至是六速轉波的世界賽款式。」
Shaun承認，人生不能只有賽車，有其他興趣是一件好事，他去年原本還參加亞洲GT挑戰賽，但賽事取消變成電競賽。本身熱愛實用射擊的他，也無法去東南亞「燒槍」，大量空餘時間造就他重拾魚竿。他笑說「以往都無咁發燒」，投入時間鑽研，每周出海更成指定動作：「不斷揮竿，再捲線回來，是個練耐性及高能量消耗的運動。有朋友頂唔順大浪，兩個鐘就暈眩，就等他慢慢睡到上岸。」