疫下釣魚保體能 小型賽車寓賽於操

滯留一年發現最愛香港

儘管在日本鬥車的經驗不少，但Shaun稱因為言語及文化關係，在當地的朋友仍以香港及外國人為主：「有幾個外國Super GT車手，在這邊生活、年紀相若的，反而比較熟，可能因為大家都是用英文溝通。普遍日本車手的英文不特別好，我也不懂日文，只能傾賽車的事。」

日本小型賽車場在疫情期間不需停業，成為他們的專業訓練場：「這可保持車手最基本的反應和靈敏度，我們也認識一些職業小型賽車隊，事先預約安排戰車，例如是125cc頂級引擎的，甚至是六速轉波的世界賽款式。」

Shaun承認，人生不能只有賽車，有其他興趣是一件好事，他去年原本還參加亞洲GT挑戰賽，但賽事取消變成電競賽。本身熱愛實用射擊的他，也無法去東南亞「燒槍」，大量空餘時間造就他重拾魚竿。他笑說「以往都無咁發燒」，投入時間鑽研，每周出海更成指定動作：「不斷揮竿，再捲線回來，是個練耐性及高能量消耗的運動。有朋友頂唔順大浪，兩個鐘就暈眩，就等他慢慢睡到上岸。」

（體壇HeatMap）