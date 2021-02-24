滯日奪冠成契機 唐偉楓飈出高峰 稱霸東瀛大中華首人 鋪路登陸世界耐力賽

記者：方嘉豪

相片：受訪者提供

去年3月，唐偉楓赴日準備上季Super GT季前測試，之後遇上疫情，因擔憂收緊出入境政策，他選擇留守備戰原有的兩項比賽。他上月在日本超級耐力賽（S耐），成為參賽全季而贏得總冠軍的大中華區首人。談到如何加入這支全日本班底的車隊，他說是機緣巧合：「我認識的一個車手加盟了這支新車隊，知道我有日本比賽的經驗就邀請我。」Shaun與3名日本隊友在首5站贏兩站，但實情兩次都不容易。

奮戰5站克服雨戰逆境

揭幕戰富士24小時賽，他在晚間輪休，目睹戰車入油時突然起火，損失10分鐘再後來居上：「運氣在我們身上，我們的戰車只有少少損毀，而賽事大半時間落雨，結果只落後5圈，換在乾地就會落後7、8個圈。」又例如第4站的茂木5小時賽，車隊因前一站的意外要買新車，「心情很沉重，我們星期四開始比賽，前一日才取得新車試駕和調校，車隊贏出後都放下心頭大石」。這些都是場外鮮為人知的事，直至最後一場鈴鹿5小時賽因疫情取消，他自動成為總冠軍，只為不能比賽可惜，「完賽就會贏總冠軍，有這個成績，是因為首5站的努力」。

2020年，唐偉楓還參戰另外兩項賽事，分別是疫情殺到前完成亞洲勒芒系列賽（ALMS）最後兩站，以及亞洲最大型房車賽Super GT。他與另一日本車廠合作，在ALMS煞科戰分站摘季，可能分量不比S耐的總冠軍小，「這是我首次全年參加LMP2（原型車第2級）組別，對我來說是挑戰，但同時間覺得準備好。對手有前F1車手、歐洲F2、F3冠軍，水準拍得上Super GT 500，甚至更高，最後我們證明可以做到」。

新季考慮歐日邀約

Shaun之後收過一些歐洲同級賽事的LMP2車隊邀請，但日本賽季已開始，出入境要隔離14日，只能推掉。然而，他意識到與目標拉近：「一直想參加世界賽，像世界耐力錦標賽（WEC），去法國勒芒24小時耐力賽贏總冠軍。（去年的成績）絕對幫到好多，今年找車隊亦較易。」

Shaun仍在衡量歐洲與日本的邀約，一方面欲在日本與現有班底衛冕S耐，亦想在Super GT 300組別求突破。他稱後者對車隊配套要求較高，但香港車隊X-Works的工程師未能赴日助拳，令他去年在Super GT戰績比前年遜色，成為顧慮。今年出入境限制持續，他說：「如果留在Super GT鬥第3年，目標會放在三甲甚至贏車，希望今年去到這樣的車隊，因為我知道自己可以做到。」

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